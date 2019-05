Pianigiani: "Ad Avellino dovremo alzare le percentuali" Il commento del coach dell'Olimpia dopo la vittoria in Gara 2 sulla Scandone

L'Olimpia Milano impatta la serie contro la Scandone. Finale di 76-61 in Gara 2 e la serie si sposta ad Avellino con l'1-1: "Abbiamo fatto una partita solida, buona, siamo stati presenti spalmando su tutti le energie che avevamo. - ha spiegato il coach dell'A|X, Simone Pianigiani - Ci sono stati anche oggi errori al tiro, ma stasera me lo aspettavo. Era chiaro che l’aspetto mentale sarebbe stato decisivo, però ci eravamo detti che se anche avessimo sbagliato saremmo stati più aggressivi a rimbalzo d’attacco e comunque sarebbe stato fondamentale non permettere ad Avellino di tradurre i nostri errori in punti in contropiede. Sapevo che avremmo potuto andare sotto, ma non ci saremmo dovuti scoraggiare, e avevo detto che se viceversa fossimo andati avanti avremmo dovuto continuare a giocare perché loro ci avrebbero insidiato fino alla fine".

Focus su Gara 3: "Per vincere ad Avellino dovremo alzare le percentuali perché anche oggi qualche post basso, qualche tiro libero, due schiacciate all’inizio che ci hanno spinto sotto sono stati errori che avremmo dovuto evitare. Non siamo la squadra arrivata prima in regular season, non possiamo rullare nessuno, ma abbiamo dei valori e tanta voglia di combattere. È quello che dobbiamo fare ogni giorno. Ad Avellino ci sarà un clima da playoff, ma credo si debba avere il piacere di andare nell’arena e combattere. Per farcela dobbiamo però alzare le percentuali perché costruire non basterà".