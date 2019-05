Scandone, Costello: chi si rivede. Il lungo è ad Avellino La Sidigas riabbraccia il centro di Linwood, out da novembre. Stasera Gara 3 contro Milano

Alle 20.30 sarà palla a due tra la Sidigas Avellino e l'A|X Armani Exchange Milano, ma alla vigilia del terzo atto del quarto di finale Scudetto, ecco un ritorno a sorpresa in casa Scandone. Matt Costello è rientrato in Irpinia dopo mesi. Il centro di Linwood, uno dei colpi estivi per il mercato del club biancoverde, è fuori da inizio novembre. Nel secondo quarto del match vinto in casa contro la Dolomiti Energia Trentino, il lungo statunitense rimediò una distorsione alla caviglia. Mesi di consulti tra Italia e USA, di dubbi sui tempi di recupero con l'ultimo avvistamento in terra avellinese nella decade verso il Natale con un evento al Corso cittadino, in compagnia di Luca Campogrande. Da lì, i saluti e quella che sembrava la fine dell'avventura in biancoverde per Costello che, invece, è sempre rimasto tesserato della Scandone e che, in queste ore, ha fatto ritorno ad Avellino.

Che sia possibile addirittura un rientro in campo, in rotazione? Difficile, anche perché è lontano da mesi dalla realtà irpina, ma potrebbe risultare come un'ulteriore carta in caso di necessità, soprattutto tenendo conto dei tanti problemi fisici nel reparto lunghi con Patric Young, Hamady N'Diaye, Caleb Green, ma lo stesso Demetris Nichols in difficoltà.