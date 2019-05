Verso la "bella": prima volta in Gara 5 per la Scandone in A La Sidigas ha giocato già un dentro-fuori, ma in gara 7, in semifinale, a Reggio Emilia nel 2016

Domani, alle 20.30, è in programma Gara 5 dei quarti Scudetto tra l'A|X Armani Exchange Milano e la Sidigas Avellino e sarà la prima "bella" per la Scandone con il format della serie al meglio delle 5 in Serie A. Per 30 volte si è giocata la quinta gara nella storia della massima serie: 20 vittorie per la squadra di casa, 10 per quella che giocava in trasferta. L'Olimpia ne ha già giocate 8 (2 con il fattore campo, una vittoria e una sconfitta, e le restanti 6 fuori casa con 4 vittorie e 2 ko). In Serie A, Avellino ha già giocato una "bella", ma al meglio delle 7 gare, a Reggio Emilia nella semifinale Scudetto 2016.

I numeri di Milano in Gara 4 - L'Armani ha pareggiato la serie dei quarti di Scudetto tirando con il 50 per cento da oltre l'arco (è la terza volta in stagione). Miglior prestazione stagionale per James Nunnally, autore di ben 28 punti in 33 minuti complessivi (i 28 li ha realizzati nei primi 30 minuti della gara). Nunnally si avvicina a quanto costruito in una singola gara proprio con la canotta della Scandone (32 punti contro Pistoia nei quarti Scudetto 2016).

La prestazione di Harper - Nella sfida di ieri, c'è chi ha superato Nunnally nel tabellino personale. Sono stati 29 punti a referto di Demonte Harper. Record personale con il primato per valutazione (29) e per tiri realizzati in una sola partita (11).