Gara 5 d'orgoglio, ma Avellino saluta i playoff: passa Milano La Sidigas saluta la post-season con onore: l'Armani vince la "bella": 92-76

Ultimo quarto - Sykes appoggia il -11, Brooks replica per il 75-62 al 31'. Nunnally firma il +15 al 32'. Avellino sembra alzare bandiera bianca: Udanoh la riabbassa. Nedovic alza il lob e infila il nuovo +15. Brooks spara la tripla del +16. Sentenza sul match con il +19. Nichols si alza per la tripla dell'85-69 al 36'. Canestro e fallo per Milano, palla persa sull'asse Harper-Udanoh. Scorre il finale di gara con Milano lanciata verso la vittoria in Gara 5 (87-71 al 38'). Jerrells piazza la tripla del 3-2 nella serie. Finale di 92-76. Avellino saluta i playoff solo in Gara 5.

Terzo quarto - Schiacciata fortunata per Tarczewski ad aprire la ripresa. Ritorno al vantaggio in doppia cifra per Milano. Nunnally realizza il +15 (54-39 al 22'). Udanoh sbaglia in modo clamoroso, ma la palla resta ad Avellino e Sykes appoggia il -11 (54-43 al 23'). Nichols in allontanamento per il 54-45. Tap-in di Young per il -7. Cinciarini rilancia l'Olimpia in transizione. Liberi di Harper, Nunnally segna e cerca il contatto con Nichols. Harper segna e subisce fallo (59-52 al 25'). Stupendo rimbalzo di Sykes: 61-54 al 26'. Dal potenziale -5 al -9 e al -11 con Nunnally e Kuzminskas (65-54 al 28'). Nedovic da 3 per il +14: time-out Scandone. Filloy sbaglia, corregge Campogrande. Jerrells spara la tripla. Ancora Nunnally. Finale di terzo quarto: 73-60 Olimpia.

Secondo quarto - Avellino spreca sul primo attacco della frazione. Nedovic spara la tripla del +10. Kuzminskas per il +13 (32-19 al 12'). La Sidigas esce dal time-out con la tripla di Campogrande (32-22). Show da 3 per l'Olimpia che vuole allungare. Nichols prova a garantire un rilancio biancoverde (37-25 al 13'). Avellino non molla: canestro e fallo per Sykes (39-28 al 14'). Rientro sotto la doppia cifra di divario (43-35 al 17'). Young appoggia il -6 e poi stoppa Kuzminskas. Eroico il centro di Jacksonville. Avellino spreca nuovamente l'occasione per rientrare ad un possesso. Kuzminskas firma il +8 ai liberi. Errore all'ultimo tiro per la Sidigas: 47-39 all'intervallo.

Primo quarto - Il match si apre con la rubata e la schiacciata in transizione di Harper. Udanoh realizza il 2-4, poi c'è la risposta di Milano per l'8-4 al 4' con Tarczewski. Avellino lotta e con Filloy firma il -3 (12-9 al 7'). Arriva il secondo fallo per Young, richiamato in panchina per la gestione da Maffezzoli. Milano trova il +7 con Nunnally e i liberi di Burns (18-9 all'8'). Nichols spara la tripla per riaccendere Avellino. L'ala piccola non strappa a dovere il rimbalzo difensivo e Nedovic ruba e appoggia, ma dall'altra parte Harper realizza e subisce fallo: sbaglia l'aggiuntivo (20-14 al 9'). Colpo su colpo: Nedovic e Silins per il 23-17. Nunnally spara la tripla del 26-17 a fine primo quarto.

Pregara - Alle 20.30 la quinta e ultima palla a due della serie dei quarti Scudetto tra l'A|X Armani Exchange Milano e la Sidigas Avellino. Tutto in gioco in 40 minuti tra le due squadre al Mediolanum Forum di Assago. La vincente sfiderà il Banco di Sardegna, già in semifinale grazie al 3-0 ai danni dell'Happy Casa Brindisi. Young è nei dodici di Avellino: ritorno dopo la pausa in Gara 4.