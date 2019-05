Pianigiani: "Avanti sempre in Gara 4 e 5 per 40 minuti" Il commento del coach dell'Olimpia dopo la vittoria in Gara 5 contro la Scandone

"Una partita eccellente, da tutti i punti di vista". Questo è il commento di coach Simone Pianigiani dopo la vittoria in Gara 5 contro la Sidigas Avellino da parte della sua Armani Milano che accede alla semifinale Scudetto. Risultato di 3-2 finale nella serie: "Era una serie delicata per le nostre vicissitudini, non mi riferisco alle assenze in generale, ma a quella del playmaker che ci ha costretto a cambiare assetto e modo di collaborare. Non era facile vincere ad Avellino una partita di playoff, noi eravamo avanti di cinque nell’ultimo quarto di gara 3 per poi smarrirci su due giocate sbagliate. Ma era una questione mentale, infatti in gara 4 siamo stati avanti 40 minuti e oggi lo stesso".

I momenti cruciali: "Ad Avellino abbiamo segnato 28 punti su situazioni create mettendo la palla in post basso. Sapevamo che avrebbero risposto, hanno raddoppiato all’inizio ma eravamo pronti a rispondere nei modi giusti, con Nedovic, con Kuzminskas. Nella ripresa, sono tornati all’atteggiamento vecchio e allora abbiamo alimentato Nunnally in quella posizione. Ora ci aspetta una semifinale contro una squadra al massimo della fiducia, delle energie, del rendimento e della salute. Noi no, però abbiamo lo spirito giusto e ci batteremo”.