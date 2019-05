Maffezzoli: "Onore ai ragazzi. Abbiamo fatto l'incredibile" Scandone ko in Gara 5, l'Olimpia in semifinale: il commento del coach biancoverde

"Complimenti a Milano e in bocca al lupo per il prosieguo dei playoff, ma voglio dire una cosa che non ho mai detto fino ad ora: non ho mai trovato alibi per quello che ci stava succedendo in termini di infortuni, quindi adesso permettetemi di ringraziare i miei ragazzi perché sono stati incredibili". Così Massimo Maffezzoli nel post-gara di Milano-Avellino. La quinta gara della serie regala alla Scandone l'amarezza dell'uscita di scena ai playoff, ma anche la certezza di aver dato tutto in condizioni oltre il limite: "Ho avuto giocatori che hanno letteralmente giocato su un piede, che sono tornati da infortuni e che hanno voluto esserci in tutti i modi possibili. - ha spiegato Maffezzoli - Il nostro è un grandissimo gruppo e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in questa serie: la squadra ha fatto un lavoro pazzesco e ha deciso che poteva provare a giocarsela contro la squadra migliore del campionato. Ringrazio anche il pubblico, sempre incredibile e che anche oggi non ha fatto mancare il proprio supporto. Nonostante usciamo sconfitti, abbiamo fatto qualcosa di speciale e ne sono orgoglioso: a tutti i ragazzi auguro il meglio perché sono uomini veri e hanno dato tutti loro stessi per provare a fare qualcosa che sarebbe stato incredibile ma, ripeto, l'incredibile a mio dire l'abbiamo già fatto. Patric Young quando firmò da noi a dicembre era una scommessa per tutti, in primis per se stesso. - ha aggiunto il tecnico biancoverde - Non ho mai visto un ragazzo con la sua forza di volontà e infatti, contro il parere di tutti, ha voluto giocare questa sera. è un ragazzo dalle qualità umane indescrivibili, che si rialza e gioca nonostante tutti i problemi con l'aiuto della sola forza di volontà. Non posso far altro che ringraziarlo".