Basket: Serie A, è già vigilia delle semifinali Scudetto Ecco il programma delle gare. Restano in gioco le prime quattro della regular season

Milano-Sassari e Cremona-Venezia: ecco le semifinali Scudetto e in questa stagione, per il secondo step playoff, restano in gioco le prime quattro della regular season: accade per la quattordicesima volta nelle quaranta edizioni. L'ultima fu nel 2016/2017 con Milano, Venezia, Trento e Avellino. La Reyer, come l'Olimpia, ha avuto bisogno di Gara 5 per superare Trento: 87-62 per il 3-2 in un'evoluzione di serie diversa rispetto a quella dell'Armani con la Sidigas Avellino. Se i campioni d'Italia si sono ritrovati anche sotto 2-1, l'Umana ha, invece, dilapidato il 2-0 dopo le sfide casalinghe costringendosi alla bella in casa. Le semifinali inizieranno domani, al Mediolanum Forum di Assago.