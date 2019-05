La Scandone ripartirà da Massimo Maffezzoli Il tecnico: "Superfelice di ripartire da coach sin da inizio stagione". E annuncia novità

"Abbiamo accarezzato il sogno di fare l'impresa. Sopratutto in Gara 4 mi sarebbe piaciuto regalare qualcosa di fantastico al pubblico. Non siamo stati bravi abbastanza. In Gara 4 e Gara 5, Milano ha offerto prestazioni da Milano, da squadra di EuroLeague". È il commento di coach Massimo Maffezzoli nel corso dell'evento squadra-tifosi, di saluto alla stagione al PalaDelMauro. La Sidigas Avellino ripartirà dal tecnico veronese, capo-allenatore sin dall'avvio della stagione: "C'è la volontà di entrambe le parti di andare avanti. - ha spiegato Maffezzoli - Penso che siano formalità di ratificare l'accordo. Fondamentalmente loro sono stati contenti del mio lavoro e io felicissimo dell'opportunità che mi è stata data. Ho messo tutto me stesso per meritarmi una seconda opportunità. Se si farà come credo, io sono superfelice di ripartire da inizio stagione come head coach di Avellino".

E sarà un'estate particolare perché Maffezzoli è il vice del ct Meo Sacchetti in Nazionale e sarà nello staff dell'Italbasket che prenderà parte al Mondiale Cinese: "Emozioni contrastanti. - ha aggiunto Maffezzoli - Un Mondiale da giocare è un'esperienza incredibile. Dall'altra parte, non prendere parte a quasi un mese della preparazione della mia squadra nella mia prima stagione in cui partirò da capo-allenatore. Bisognerà essere bravi tutti. Ovviamente i miei collaboratori, ma anche io dall'altra parte dell'oceano, a fare in modo che la preparazione segua il suo percorso anche in mia assenza, fisica perché sarò presente. La tecnologia, oggi, ce lo permette. Sarà un'estate impegnativa, intensa, un'estate che penso in tanti vorrebbero vivere al posto mio.Posso solo che ringraziare sia la Scandone che coach Sacchetti. La Scandone ripartirà da qualcuno dello staff. Ci sarà qualche novità. Adesso è un po' presto per svelarvela, ma ci sarà qualche novità. In termini di roster, oltre ai giocatori che abbiamo sotto contratto, ci sono dei giocatori che avremmo piacere di confermare. Un po' presto per il mercato. La rispostae del pubblico fa intendere quali profili cercheremo".

