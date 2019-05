Sidigas, De Cesare: "Non soddisfatto, speriamo di fare meglio" L'a.d. della Scandone: "La squadra ha garantito impegno, ma non è stato sufficiente"

Non soddisfatto di come sono andate le cose, con la speranza di fare meglio in futuro. Gianandrea De Cesare non si accontenta della sola serie playoff disputata dalla sua Scandone contro l'Olimpia Milano. Non sembra bastare l'aver ritrovato un gruppo unito nella post-season. L'amministratore delegato della Sidigas vuole di più per il futuro dopo una stagione che non definisce deludente, ma "inferiore all'aspettativa". "Il pubblico è stato fantastico. Per il resto è andato tutto bene, ma sappiamo che dobbiamo continuare a provarci": così il patron biancoverde nel corso dell'evento squadra-tifosi al PalaDelMauro.

Cala il sipario sulla stagione, ma la società irpina è già pronta a confermare Massimo Maffezzoli da head coach: ""Stiamo lavorando sulla questione come sapete già. - ha aggiunto De Cesare - E poi è Nicola che segue più direttamente queste cose. Champions? La speranza è quella lì". Sul valore della squadra e sulla capacità di venir fuori nei playoff sfiorando l'impresa completa con Milano, De Cesare ha affermato: "La squadra c'ha messo l'impegno: onore al merito, ma non è stato sufficiente. Doppia sfida calcio-basket nel prossimo? Non lo so neanche io come faremo, ma ci metteremo tutto l'impegno".

Nelle prossime ore, interviste complete tra ottopagine.it e il canale 696 TV OttoChannel