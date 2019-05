Scandone, subito la pista Chappell. Via al mercato Lupi subito dall'alto impatto verso la nuova stagione, quella del pieno rilancio emotivo

Apertura con blitz per le semifinali Scudetto, con il nuovo stop casalingo all'esordio nella serie per l'Armani Milano. Percorso infinito di risultati positivi per il Banco di Sardegna Sassari che, in Italia, trova la tredicesima vittoria consecutiva e strappa il fattore campo all'Olimpia, nuovamente costretta a rincorrere come già accaduto nei quarti con la Sidigas Avellino. Riprova delle difficoltà di squadra, nella continuità, per il roster di coach Simone Pianigiani che ritrova in campo Mike James, ma non impatta al meglio nella serie. La Dinamo di Gianmarco Pozzecco trova con Stefano Gentile, ma da tutti gli elementi, sprint e solidità per l'1-0.

Cammino nella post-season che prosegue per Milano, Sassari, Cremona e Venezia. La Scandone, invece, inizia a guardarsi attorno e con il direttore sportivo Nicola Alberani, ma anche con il coach, Massimo Maffezzoli, ha definito l'identikit di base dei prossimi giocatori della Sidigas. Possibilmente più compatti, meno inclini agli infortuni, per quanto possibile, ma sopratutto dal carattere forte, anche dall'alto impatto difensivo, come nel caso di Jeremy Chappell, che reduce da una stagione da leader a Brindisi, sembra destinato a trovare un accordo con il club irpino. Più di una ipotesi nel nuovo ciclo tecnico che ripartirà per il gruppo italiani da Luca Campogrande, mentre è in stand-by la posizione di Lorenzo D'Ercole, sotto contratto, ma in discussione.