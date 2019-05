Scandone, Young: "Ho amato l'autenticità di Avellino" Le prime idee e gli scenari di mercato in casa Sidigas Avellino verso l'estate

"Sono grato alla Scandone. Ho dato tutto quello che potevo per mostrare che sono un vero lupo. Non sono sicuro del mio futuro, ma non dimenticherò mai la gioia del ritorno in campo. Ho amato la pace, la passione e l'autenticità della città". Così Patric Young sul suo profilo ufficiale Instagram. Il giocatore di Jacksonville, che appare destinato all'addio ad Avellino, resterà il simbolo dei playoff della Sidigas 2018/2019, ma non solo. La positività dell'ex Olympiacos e Milano resta nel campionato dei biancoverdi. Inizia l'analisi di quello che sarà il futuro della Scandone. Il primo obiettivo è Jeremy Chappell: contatti avviati con l'esterno di Cincinnati che richiama, per caratteristiche, anche alla tipologia di giocatore che Avellino ha in mente per la prossima stagione. Keifer Sykes non sarà più biancoverde a meno di clamorose sorprese.

Sul fronte italiani, vista la complessità nel raggiungere gli atleti nazionali del nord - come ripresentato dal direttore sportivo Nicola Alberani in conferenza stampa - la Scandone guarda altrove anche se la pista dal nome Peppe Poeta sembra raffreddarsi. Differenza tra domanda ed offerta, al momento, con il play battipagliese, in uscita da Torino. Ariel Filloy dovrebbe salutare Avellino con Venezia e Milano nella prospettiva futura dell'italo-argentino.