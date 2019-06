Scandone, subito mercato: Brandon Taylor è in città Primo contatto con il corso cittadino, in compagnia del ds biancoverde, Nicola Alberani

Appena terminata la stagione in Gara 5 dei quarti Scudetto con l'Olimpia Milano, la Scandone ha subito messo nel mirino diversi elementi per il roster dell'annata 2019/2020. Più di una ipotesi l'arrivo di Jeremy Chappell sulla base di una prima offerta formulata e che può poi aprire alla definizione dell'affare, ma spicca anche l'arrivo immediato in città di Brandon Taylor.

Ai rumors delle ultime ore, si lega il primo contatto con la città avellinese per il playmaker di West Hollywood, protagonista in maglia Bergamo di un'ottima stagione in Serie A2. Subito nel corso cittadino in compagnia del direttore sportivo biancoverde, Nicola Alberani: praticamente una certezza per la Sidigas che crede nelle qualità, anche al piano superiore, di Taylor che ha chiuso la stagione in semifinale playoff con 17 punti di media tra regular e post season aggiungendo numeri importanti anche in altre voci statistiche.

Playoff Scudetto - Intanto, prosegue il percorso verso il tricolore con il secondo stop casalingo consecutivo dell'Armani, ora sotto 2-0 nella serie. Il Banco di Sardegna Sassari vince anche Gara 2 strappando l'overtime e poi piazzando il bis che vale un vantaggio enorme verso il pass finale. Milano si costringe all'impresa super: dovrà vincere 3 gare consecutive per evitare l'eliminazione. Stasera, Gara 2 tra Cremona e Venezia: si riparte dall'1-0 lagunare al PalaRadi. Secondo atto ancora nell'impianto lombardo.