Scandone, Taylor in Irpinia. Chappell, ma non solo da Brindisi Prime mosse, subito con decisione sul mercato: i passi biancoverdi nella off-season

Un avvio di giugno dall'alto impatto sul mercato per la Sidigas Avellino. Ieri, in compagnia del direttore sportivo della Scandone, Nicola Alberani, Brandon Taylor ha fatto subito conoscenza con il centro cittadino. Prima visita al capoluogo per colui che, a questo punto, può essere indicato sempre più come uno dei componenti del prossimo roster biancoverde. Playmaker, classe '94, di West Hollywood, Taylor è reduce da una ottima stagione, vissuta con numeri da leader (17 punti di media tra regular season e playoff) a Bergamo con cui ha raggiunto la semifinale promozione. Ungheria con l'Alba Fehervar e Romania con la Steaua Bucarest le due precedenti esperienze in Europa per l'esterno californiano, uscito da Utah Utes.

La Scandone guarda a Brindisi - Non solo Jeremy Chappell, ma ci sarebbe anche John Brown, il giocatore rivelazione della Serie A, nelle idee di mercato della Sidigas. Il lungo di Jacksonville, città natale anche di Patric Young, appare in uscita da Brindisi, al pari di Chappell. Numeri importanti (14.4 punti e 6.7 rimbalzi), ma sopratutto tanta sostanza per Brown con Avellino a strizzare l'occhio a due cestisti che hanno giocato con la Stella del Sud nell'ultima stagione.