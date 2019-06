Scandone-Taylor: ci siamo. Si valutano anche gli italiani C'è Treier. Stage al PalaDelMauro con diversi prospetti: inizio giugno dalle grandi manovre

Rendere in positivo il dispiacere per l'uscita anticipata dai playoff dopo la lotta in cinque partite con Milano. La Sidigas Avellino ha approcciato in questo modo alla off-season anticipando i tempi. Subito sul mercato con le prime mosse da parte della Scandone e del direttore sportivo biancoverde, Nicola Alberani. Per Brandon Taylor è questione di dettagli che saranno risolti nelle prossime ore. L'arrivo nel weekend ad Avellino ha chiarito le intenzioni delle parti. Il playmaker di West Hollywood, protagonista in A2 con la canotta di Bergamo, sarà un giocatore della Sidigas nella prossima stagione. In rampa di lancio c'è la trattativa con Jeremy Chappell, mentre è stato sondato anche John Brown.

Occhio a chi è in uscita da Brindisi, ma la Sidigas studia anche i profili italiani per completare a dovere il roster futuro. Da questo pomeriggio, al PalaDelMauro, scatterà uno stage con diversi prospetti delle leghe inferiori. Con l'aggiunta di Simon Anumba, reduce dall'avventura a Torino in A, Tommaso Guariglia, Alessandro Marra, Marco Mennella e Filippo Testa sosterranno varie sedute di allenamento. Al plotoncino si aggiunge l'irpino Gianpaolo Riccio, rientrante dagli States e convocato dalla Nazionale per le Universiadi.

Sempre sul fronte mercato, ci sarebbe in arrivo anche Kaspar Treier, italo-estone (italiano di formazione dopo gli anni con Moncalieri) che nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie A2 con la Poderosa Montegranaro.

Foto: canale youtube Bergamo Basket 2014