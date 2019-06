Scandone, l'ingaggio di Kaspar Treier è ufficiale Contratto per la stagione 2019/2020 con l'ala estone di formazione italiana

La settimana inizia con l'annuncio di Kaspar Treier. Già da giorni ormai giocatore della Sidigas Avellino, la società irpina ha ufficializzato l'accordo per la stagione 2019/2020 con l'ala forte estone, ma di formazione italiana. Per Treier sarà esordio in A con la canotta della Scandone. Come fu nella scorsa estate per Luca Campogrande, la Sidigas raggiunge l'accordo con un prospetto italiano reduce dall'avventura in A2 con la Poderosa Montegranaro.

La scheda di Kaspar Treier

"Nato il 19 settembre 1999 a Tartu (Estonia), Treier inizia a giocare a basket nella città natale tra le file dell'Erkmaa Korvpallikool. A soli quindici anni viene provinato e scelto dal settore giovanile di Moncalieri, con cui nella stagione 2016/17 conquista lo scudetto Under 20 venendo inoltre nominato miglior giocatore delle finali. Nella stessa annata esordisce in prima squadra: con la canotta dell'MPS, Treier chiude al primo posto nel Girone A di Serie B e raggiunge la semifinale di Coppa Italia, dando sempre il suo prezioso contributo nonostante la giovane età (3.2 punti e 2.0 rimbalzi di media su un totale di 34 gare disputate). A partire dalla stagione 2017/18 è invece in A2 con la Poderosa Montegranaro, con cui resta due anni: cifre in crescita per l'ala originaria dell'Estonia, che passa dai 2.2 punti e 2.1 rimbalzi in 9.6 minuti di media a partita nel primo anno ai 5.1 punti e 2.7 rimbalzi in 14.0 minuti nell'ultimo anno con i marchigiani".