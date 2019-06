Scandone, approvato il bilancio 2018 e Mauriello presidente Riunione tecnica, non un cda. Assente Gianandrea De Cesare con delega ad Alessandro Iuppa

Più che un consiglio d'amministrazione, quella tenuta nel pomeriggio, al PalaDelMauro, è stata una riunione tecnica in casa Sidigas Avellino. Gianandrea De Cesare non ha raggiunto l'impianto sportivo irpino. L'a.d. e patron ha delegato Alessandro Iuppa nell'incontro che ha determinato l'approvazione del bilancio 2018 e la nomina di Claudio Mauriello come presidente del club. Doppio ruolo, quindi, per l'avvocato irpino tra calcio e basket.

Due passaggi formali, ma nell'attesa di quello che può accadere con i risultati della verifica Comtec che definirà anche lo scenario biancoverde per l'iscrizione al campionato. Il debito con l'Erario pone dei dubbi sulla prossima stagione. Il 2 luglio se ne saprà di più. Nel caso di difficoltà certificate dall'organo di controllo della FIP, la società in questione ha 10 giorni di tempo per mettersi in regola nei parametri richiesti dalla Federazione Italiana Pallacanestro.