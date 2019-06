Scandone, nuovi passi societari per superare le verifiche FIP Nodo iscrizione al campionato da sciogliere senza riserve. Lansdowne è di Brescia

Quella di ieri è stata una giornata di incontri. Più tavoli tecnici per definire il prossimo futuro della Sidigas Avellino. Al PalaDelMauro, è stato approvato il bilancio 2018 con Claudio Mauriello presidente del club. Doppio ruolo tra calcio e basket per l'avvocato irpino in una fase delicata con la Comtec a verificare gli incartamenti prodotti dalla Scandone per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A. Gianandrea De Cesare non ha raggiunto il PalaDelMauro e ha delegato Alessandro Iuppa per consentire i due passaggi formali nell'assemblea. Successivamente, però, si è registrato un ulteriore step. Nella serata di ieri, la Sidigas ha aperto alla tanto attesa ricapitalizzazione, utile per dare stabilità al progetto basket e scacciare via gli incubi di una crisi societaria.

Attesa per la ratifica e soprattutto per l'esito della verifica della Commissione Tecnica di Controllo della FIP che il 2 luglio annuncerà i club in difficoltà e darà modo di mettersi in regola nei successivi 10 giorni alle società in questione. Fronte mercato, il lavoro del direttore sportivo, Nicola Alberani, prosegue con Marco Giuri che resta in cima alla lista dei desideri per il nucleo italiani. Intanto, l'idea di mercato dal nome DeAndre Lansdowne vola via: la guardia americana è stata ingaggiata dalla Leonessa Brescia.