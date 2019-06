Crisi Scandone, gli Original Fans: "Non resteremo immobili" La comunicazione del direttivo del tifo organizzato biancoverde dopo l'annuncio della Sidigas

"Da 20 anni ci siamo e proprio adesso non resteremo immobili". È quanto comunicato, tramite post sui social, da parte del direttivo degli Original Fans. Il tifo organizzato certifica la volontà di provare a salvare la Scandone, il cui futuro appare appeso ad un filo per le problematiche interne alla proprietà Sidigas che, ieri, ha annunciato la scelta di farsi da parte per il bene delle realtà sportive del gruppo, oggi limitato dall'istanza fallimento dell'azienda madre. Gli OF richiamano l'attenzione della città e della provincia, ma non solo, per evitare la morte di una società storica del basket italiano, in Serie A dal 2000 e capace di conquistare una Coppa Italia nel 2008.