Scandone, fiato sospeso per le sorti del club "Finalizzare l’iscrizione al campionato 2019/2020": la Sidigas non indica il torneo nella nota

Il gruppo Sidigas ha emesso un comunicato ufficiale dopo i giorni di dubbi sulla prosecuzione delle attività sportive. In chiave pallacanestro, l'azienda "sta lavorando per ottemperare, entro il 12 luglio, ai criteri per finalizzare l'iscrizione al campionato 2019/2020": è quanto si legge nella nota diffusa dalla proprietà biancoverde che conferma il passo indietro lasciando spazio a figure imprenditoriali. La Sidigas ha reso ufficiale quanto da giorni definito e confermato in più occasioni.

Contatti, ma nulla di concreto almeno per il momento. Intanto, la Scandone non ha superato la prima verifica Comtec e ci sarebbero anche altri dubbi. Inadempienze relative alla stagione chiusa in Gara 5 dei quarti Scudetto contro l'Olimpia Milano. Non solo Avellino bocciata dalla Commissione Tecnica di Controllo della Federazione al primo esame, ma anche altri club. Solo rumors con Cantù, Varese e Brescia indicate come in difficoltà, ma le squadre hanno replicato con decisione alle voci. Per la Sidigas resta il dubbio iscrizione con la compagine societaria che dovrà anche indicare il campionato (nel comunicato non si parla di un torneo specifico). Prospettiva Serie A2 o addirittura di Serie B con la tifoseria che spera almeno di non perdere logo, denominazione e codice FIP. Il giorno 9 sarà determinante in chiave massima serie. Da lì, la Scandone, in caso negativo, dovrà pensare agli altri campionati pur di proseguire. Rebus sul futuro e fiato sospeso per l'ambiente.