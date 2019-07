Scandone, futuro in Serie B: la richiesta Sidigas alla FIP In terza serie e con i debiti pregressi, ma con logo, denominazione e codice FIP

Dopo 19 anni di Serie A, ecco la fine della corsa della Scandone in massima serie per la richiesta, da parte della Sidigas, di autoretrocessione. Non in Serie A2, ma addirittura in Serie B. La proprietà biancoverde ha prodotto richiesta alla Federazione Italiana Pallacanestro, al presidente Gianni Petrucci che, in serata, sarà ad Avellino, al PalaDelMauro, per seguire la nazionale universitaria. È la soluzione che, da una parte, non comporta l'addio al logo, alla denominazione e al codice FIP, ma dall'altra conferma i debiti del club con il rischio di annate anonime nella terza serie del basket. Solo una cessione in extremis, un miracolo, potrebbe garantire uno scenario diverso. Ma a questo punto la Serie B sembra essere la prospettiva biancoverde per un'estate oltremodo amara.