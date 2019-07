Original Fans: appuntamento al PalaDelMauro per Italia-Canada "La Scandone è vita. E lo grideremo, a voce ancora più alta, durante la partita Italia-Canada"

"Abbiamo bussato a tantissime porte e fatto squillare decine e decine di telefoni ma non ci fermiamo. Questa sera ore 19:45 appuntamento nel piazzale del Pala Del Mauro". È l'invito degli Original Fans che saranno all'esterno dell'impianto sportivo avellinese che, questa sera, con palla a due alle 20, ospiterà Italia-Canada, match dell'Universiade 2019. La gara sarà seguita dal vivo anche dal presidente della FIP, Gianni Petrucci, che, nella giornata di ieri, ha ricevuto la proposta di autoretrocessione in Serie B da parte del proprietario della Scandone, Gianandrea De Cesare. "Tutti insieme per dimostrare, se ancora non fosse chiaro, che la Scandone ad Avellino è vita. - si legge nella nota del tifo organizzato - E lo grideremo, a voce ancora più alta, durante la partita Italia-Canada delle Universiadi. Non si possono cancellare 71 anni di storia… Salviamo la Scandone".