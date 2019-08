Basket: via ai raduni delle realtà campane, non per Avellino Tra Serie A2 e Serie B approccio con la nuova stagione. Della Scandone non v'è traccia

Sulla pagina Facebook del Napoli Basket, i neo-giocatori del club partenopeo caricano l'ambiente in vista del primo allenamento in ottica 2019/2020. C'è anche l'ex Scandone, Stefano Spizzichini, che inizierà la preparazione agli ordini di coach Gianluca Lulli e dell'assistant, Francesco Cavaliere, altro ex biancoverde. Napoli svilupperà le sedute nell'impianto sportivo di Viale Giochi Del Mediterraneo, tornata casa del pallacanestro dopo il restyling Universiadi.

Come per Napoli, tempo di raduno anche per Scafati e Caserta con i primi arrivi al PalaMangano e al PalaMaggiò per i componenti del roster. In Serie B, Salerno ha già iniziato la preseason da alcune ore, mentre ad Avellino si conferma l'immobilismo. Assenza completa di staff tecnico, roster per una società senza casa, dopo la fine della convenzione Sidigas per il PalaDelMauro, spento da settimane. La Scandone sembra correre sempre più su un binario morto. La squadra figura nella lista delle partecipanti al prossimo campionato di Serie B, nel girone D, ma rispetto alle potenziali avversarie, Avellino non ha mosso un passo nella programmazione societaria per la prossima stagione. Tanti dubbi per una rapida soluzione con la massa debitoria, i lodi e le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate a rinnovare il rebus sul futuro del sodalizio nato nel 1948 e sprofondato dalla Serie A nel silenzio.