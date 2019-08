Festa: "La Scandone ripartirà con De Cesare e Mauriello" Il sindaco parla a margine dell'evento benefico all'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

"Ogni tifoso, tutti quelli che amano la Scandone, tutti gli avellinesi si sono fatti un'idea precisa rispetto a quello che è successo. Credo che il problema della gestione finanziaria del campionato non ci sia, nel senso che una Serie B, da quello che emerge da una analisi fatta, costa tra i 450 e i 500mila euro e siamo una provincia in grado di affrontare questa spesa". A margine dell'evento benefico all'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, con la consegna dei doni, frutto del ricavato di "Bimbo Days" e "Avellino Fantasy" alle Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile e di Pediatria, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, torna sul caso Scandone: "È evidente che il problema principale è, invece, rappresentato dai lodi, dai potenziali debiti pregressi. Però, questo è di competenza della proprietà. Sto provando a sollecitare sponsor. Sono anche intenzionato, oltre a fare l'abbonamento per la Scandone, anche ad invitare tutti gli appassionati ad abbonarsi, a dare una mano anche con piccole sponsorizzazioni, ma come ho chiesto alla società è fondamentale partire. Partendo si può innescare un meccanismo virtuoso e di coinvolgimento delle forze sociali e imprenditoriali, che possa essere utile alla conclusione di questa stagione in maniera positiva. Se non si parte, è evidente che è complicato innescare questo meccanismo".

La Scandone ripartirà da Gianandrea De Cesare e Claudio Mauriello, almeno nella prima fase: "Abbiamo avuto una interlocuzione durante l'incontro di calcio tra Avellino e Bari. - ha affermato il primo cittadino - In settimana faremo un po' il punto anche rispetto alla questione Scandone. Ripartenza con De Cesare? Al momento credo che sia l'ipotesi probabile e ritengo anche quella che ci possa far partire. Poi, se ci dovessero essere eventuali disponibilità all'acquisizione, immagino che la società vorrà prenderle in considerazione, ma credo che l'opzione più probabile, in questo momento, è che si parta con De Cesare e con Mauriello".