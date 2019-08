Baratro Scandone, Lega Nazionale Pallacanestro in preallarme La LNP punta a qualche certezza per evitare il numero dispari di iscritte al girone D di Serie B

Ad Avellino, nulla di nuovo se non la conferma del silenzio della proprietà Sidigas, impegnata in queste ore per la fideiussione "sblocca-mercato" sul fronte calcio. Non si registrano passi avanti per quella d'iscrizione vera e propria al campionato di Serie B del basket. Confermato, quindi, l'immobilismo generale per una realtà sportiva precipitata nella terza serie della pallacanestro nazionale e che rischia sostanzialmente di sparire dalla lista delle partecipanti ai campionati nella stagione 2019/2020. La Lega Nazionale Pallacanestro punta ad avere qualche certezza in più, nelle prossime ore, sul futuro biancoverde prima della fine del mese per evitare di farsi trovare impreparata con il rischio di un torneo, il girone D di Serie B, con numero dispari di iscritte.

Intanto, un ex biancoverde, Marco Cusin, ha iniziato una nuova avventura in carriera. Annunciato nel weekend dalla Juvecaserta e subito al lavoro con i nuovi compagni di squadra. Lavoro in piscina per il roster bianconero, agli ordini del preparatore fisico, Domenico Papa (altro ex componente dello staff tecnico della Scandone nella passata stagione), nel percorso di avvicinamento ai primi test del precampionato e alle prime sfide ufficiali nella Supercoppa della Lega Nazionale Pallacanestro.