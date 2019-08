Gli OF: Sidigas non ha interesse a tenere in vita la Scandone Incontro con De Cesare, ma nulla di concreto e binario morto per il club destinato alla fine

Nuovo striscione e nuovo comunicato degli Original Fans. Il gruppo organizzato va giù deciso contro la proprietà Sidigas. La Scandone corre su un binario morto lungo l'estate, con un finale negativo che può essere scritto il 2 settembre, giorno della scadenza della fideiussione per la Serie B: "A distanza dall’ultimo comunicato ci troviamo a rendere noto all’intera città le recenti vicende legate alla nostra Scandone. - si legge nella nota dei tifosi - All’inizio del mese c’è stato un incontro con i signori Mauriello e Alberani. Davanti ai nostri occhi e alla nostra incredulità, i personaggi in questione hanno, per la prima volta, iniziato a discutere su costi, date, scadenze e quant’altro. Quell’incontro ha solo confermato le nostre supposizioni. Per la Scandone non c’era il minimo interesse. A seguire non si contano gli appuntamenti non rispettati, le telefonate senza risposta. Avevamo la necessità di un incontro faccia a faccia con l’unico personaggio in grado di darci dei chiarimenti ed è per questo che poche ore fa, per l’ennesima volta, ci siamo recati a Napoli presso gli uffici Sidigas. Con profonda amarezza però ci troviamo a comunicare che il signor De Cesare, anche questa volta, non ci ha dato nulla di concreto se non le solite false speranze su presunti nuovi acquirenti. I toni, come lasciamo immaginare, sono stati molto accesi ed è stato abbastanza chiaro che il gruppo Sidigas, senza remore, non ha alcun interesse a tenere in vita la nostra amata. Pertanto, sul futuro e sull’imminente scadenza della fideiussione del 2 settembre, a malincuore, non possiamo tranquillizzare noi stessi ed i tanti, tantissimi tifosi ed appassionati che tengono realmente alle sorti della S.S. F. Scandone 1948, matricola 000204 (nostra unica fede). Era doveroso rendere pubblici questi passaggi, per rispetto di un’intera tifoseria. A questo punto però, con estrema umiltà e con le lacrime agli occhi, non sappiamo più cos’altro fare. Non è rassegnazione perché lotteremo finché il cuore batte, ma è presa di coscienza della reale situazione attuale".