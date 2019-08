Scandone, rabbia e rassegnazione dopo l'incontro con De Cesare Inizia un mesto conto alla rovescia per il destino (segnato da tempo) della società biancoverde

La rabbia, che va a miscelarsi con l'avanzare della rassegnazione per le sorti della Scandone, in uno striscione: quello affisso ieri sera, dinanzi al PalaDelMauro, dagli Original Fans. Diminuisce il tempo a disposizione per perfezionare l'iscrizione in Serie B, aumenta la consapevolezza di ciò che, forse, faceva troppo male vedere con crudo realismo: il destino, segnato, dell'amatissimo roster biancoverde. Entro il 2 settembre, come ampiamente noto, va prodotta e presentata alla LNP (che, nel contempo, ha inoltrato una mail ufficiale e formale per ricordare le imminenti scadenze alla proprietà, ndr) una fideiussione da 40mila euro per perfezionare l'ammissione alla terza serie nazionale dando seguito al versamento dei 20mila con cui il sindaco Festa ha deciso di provare a tenere in vita la società, rinunciando all'opzione di ripartire tramite una wild card. E così, per chiedere lumi sullo “stato dei lavori”, ieri pomeriggio una delegazione del tifo biancoverde si è recata a Napoli, in piazza dei Martiri, per incontrare il patron Gianandrea De Cesare, dopo che il presidente Claudio Mauriello sembra essersi defilato tornando a occuparsi unicamente dell'U.S. Avellino. In questa circostanza sarebbe stata fornita una vaga rassicurazione sulla ricerca della garanzia necessaria per evitare l'oblio sportivo per la Società Sportiva fondata nel 1948: parole fini a sé stesse, allo stato attuale e salvo clamorose svolte. Roba da far “caadere le braccia” pure ai più ottimisti tra gli OF, che hanno pubblicato anche un comunicato ufficiale: “Il signor De Cesare, anche questa volta, non ci ha dato nulla di concreto se non le solite false speranze su presunti nuovi acquirenti. Il gruppo Sidigas, senza remore, non ha alcun interesse a tenere in vita la nostra amata. Con estrema umiltà e con le lacrime agli occhi, non sappiamo più cos’altro fare.” l'estrema sintesi del grido di dolore e sconforto, lanciato su Facebook.