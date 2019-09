Scandone, mercato sbloccato: operazione di Festa con Santoli Squadra da allestire entro domattina. Filtrano i primi nomi, salvataggio in extremis

Come presentato in mattinata, il pagamento dei 26mila euro del lodo Bergamaschi per sbloccare il mercato della Scandone è stato effettuato dal sindaco, Gianluca Festa, ma nell'operazione c'è anche la figura di Gerardo Santoli. Il presidente di Confimprenditori è stato nominato anche come nuovo direttore generale del club irpino. Cda in gran segreto, lavoro sottotraccia per salvare in extremis la Società Sportiva Felice Scandone 1948. Santoli, amministratore unico della Si.Farm, ha contributo per circa il 40 per cento dell'importo, dovuto all'agenzia di Luigi Bergamaschi.

Recepita la risoluzione del lodo, la FIP ha riaperto il mercato biancoverde. Con l'operatività ristabilita, la Scandone, che resta di proprietà della Sidigas, dovrà allestire il roster entro le ore 11 di domattina. Filtrano i primi nomi: certa la presenza dell'ex Juvecaserta, Domenico Marzaioli. Il coach sarà Gianluca De Gennaro, già da tempo in contatto con diversi giocatori. Solo nelle prossime ore sarà svelata la squadra che dovrà presentarsi domenica, a Minturno, per sfidare il Basket Scauri. Sugli obiettivi stagionali, tutto da chiarire con il mercato che non riserva margini di manovra e con una disponibilità economica minima.