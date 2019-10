Scandone, Festa: "Main sponsor, bella sorpresa per la città" Presentato il partner del materiale tecnico, il sindaco annuncia la composizione di un pool

La Scandone Avellino ha presentato la partnership con Givova che sarà sponsor del club e che fornirà il materiale tecnico agli atleti e allo staff, come avvenuto dalla prima giornata di campionato. Conferenza stampa per il sindaco Gianluca Festa, garante dell'operazione salvataggio della società irpina, e Antonio Mandile, direttore marketing e sponsorship del gruppo Givova: "Il ringraziamento alla proprietà, a Giovanni Acanfora, e colgo anche l'occasione per ufficializzare la collaborazione volontaria e gratuita di un po' di ex atleti, anche miei compagni di squadra. . ha affermato Festa - Come sapete, ho detto che avrei avuto piacere di coinvolgere un po' la "giovane" vecchia guardia della Scandone perché era arrivato il momento di avviare una chiamata alle armi di coloro i quali nella Scandone ha militato. Abbiamo alcuni dipendenti che utilizza la Scandone. C'era da rinvigorire e abbiamo coinvolto Angelo Zuccardi, Giuseppe Freda, Roberto De Luca e Enrico Fioretti. Zuccardi e De Luca affiancheranno Gianluca Di Domenico nella parte burocratica e nei rapporti con la Federazione. Freda e Fioretti affiancheranno Gaetano De Paola per i rapporti con la squadra anche in trasferta. Ricordo altri due componenti dello staff dirigenziale. C'è il valente Antonio Policicchio, che ha dato una grossa mano in questa fase di ripartenza, e Gennaro Canonico, che è più una sorta di general manager".

Tra dieci giorni sarà scadenza dei lodi con il rischio messa in mora da evitare: "È un onere che abbiamo ricordato a Sidigas. È evidente che ci sarebbe bisogno di qualche piccolo innesto, almeno di qualche under. Stiamo lavorando per poter saldare questo lodo, al di là di chi lo dovrà fare. È evidente che quanto abbiamo detto, rimane. Tutta la debitoria rimane in capo alla Sidigas".

Il main sponsor e la costituzione di un pool di piccoli e medi imprenditori: "Ci tenevo a ripartire con Givova. Inoltre, l'operazione Scandone mille per cento sta funzionando. È il momento di dimostrare l'amore per il club. È stato bello vedere il numero di presenze alla prima al PalaDelMauro. Un po' di piccoli sponsor si sono fatti avanti. Nei prossimi giorni ne presenteremo altri medi, probabilmente potremo anche presentare il main sponsor. Mi auguro sia una bella sorpresa per la città e per la provincia".

