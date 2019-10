Scandone Avellino, ecco la campagna abbonamenti Il via nelle prossime ore presso il botteghino del PalaDelMauro. Vigilia di campionato per i lupi

Via alla campagna abbonamenti per la Scandone Avellino. Da domani gli appassionati biancoverdi potranno sottoscrivere le tessere stagionali per il campionato di Serie B 2019/2020 presso il botteghino del PalaDelMauro (biglietteria aperta da martedì al venerdì dalle 16 alle 18). Domani, dalle 10 fino alla palla a due, sarà anche prevendita per i tagliandi utili per assistere a Scandone Avellino - Virtus Arechi Salerno, gara valida come quarta giornata del girone D, in programma domani alle 20.30 al PalaDelMauro. La Curva Sud, la Tribuna Terminio e il settore ospiti saranno aperti al pubblico.

Prezzi Abbonamento

Tribuna VIP 150 euro, Terminio Laterale 120 euro, Terminio Superiore 100 euro, Curva Sud 50 euro.

Prezzi Biglietto

Tribuna VIP 15 euro, Terminio Laterale 12 euro, Terminio Superiore 10 euro, Curva Sud 5 euro, Settore Ospiti 7 euro.

"I posti in Tribuna Terminio saranno numerati, sia per chi acquista l’abbonamento che per chi acquista il biglietto singolo. Per i minori al di sotto dei 12 anni, i diversamente abili e gli allievi delle scuole di basket irpine, l’ingresso è gratuito (max. un adulto accompagnatore per ogni 15 ragazzi)": si legge nella nota diffusa dalla Scandone.