Scandone, l'amore dei tifosi oltre la categoria Via alla campagna abbonamenti. Alle 20,30 la palla a due della sfida con la Virtus Arechi Salerno

È conto alla rovescia per il match tra Scandone Avellino - Virtus Arechi Salerno, valida per la quarta giornata del girone D di Serie B: palla a due alle 20,30. Questa mattina è, intanto, scattato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020. La società ha già ottenuto la fiducia di tanti tifosi, che, nonostante il doppio salto all'indietro per ciò che concerne la categoria, per le ormai note vicissitudini societarie, hanno dimostrato ancora una volta passione e attaccamento per al roster biancoverde. I box della biglietteria del PalaDelMauro continueranno a restare aperti, per la sottoscrizione delle tessere annuali, dal martedì al venerdì, dalle 16 alle 18.

Questi i costi di abbonamenti e biglietti per le singole gare:

Abbonamenti: Tribuna VIP 150 euro; Terminio Laterale 120 euro; Terminio Superiore 100 euro; Curva Sud 50 euro.

Biglietti: Tribuna VIP 15 euro; Terminio laterale 12 euro; Terminio superiore 10 euro; Curva Sud 5 euro; Settore ospiti 7 euro.

I posti in Tribuna Terminio saranno numerati, sia per chi acquista l’abbonamento, sia per chi acquista il biglietto singolo. Per i minori al di sotto dei 12 anni, i diversamente abili e gli allievi delle scuole di basket irpine, l’ingresso è gratuito (massimo un adulto accompagnatore per ogni 15 ragazzi).