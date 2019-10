La Scandone ci prova, Salerno corre nel finale e vince: 62-78 Dall'espulsione di Locci emerge la qualità e la fisicità della Virtus Arechi

La Scandone Avellino ha il merito di crederci fino alla fine, ma la Virtus Arechi Salerno domina nell'ultimo quarto mettendo in evidenza la mancanza di Andrea Locci. Dall'espulsione del centro biancoverde, in avvio di ultimo quarto, i blaugrana allungano con decisione e passano al PalaDelMauro. Salerno vince con il risultato di 62-78 nella quarta giornata del girone D di Serie B. Parziali di 10-20, 21-15, 16-14 e 15-29 con la Scandone capace di rientrare nella seconda frazione, tenendo botta nel terzo periodo e cedendo il passo con l'assenza di Locci sotto le plance.

Doppio fallo antisportivo e spogliatoi anzitempo per il lungo. Proprio Locci è stato il top-scorer di Avellino con 16 punti. In doppia cifra anche Bruno Ondo Mengue (11 punti). Per la Virtus Arechi il miglior realizzatore è Gianmarco Leggio con 24 punti. Ventelli anche per Lorenzo Tortù (22) e Manuel Diomede (20). I blaugrana di coach Giovanni Benedetto hanno dovuto fronteggiare l'assenza di Njegos Visnjic.

Serie B (Girone D) - Quarta Giornata (PalaDelMauro, Avellino)

Scandone Avellino - Virtus Arechi Salerno 62-78

Parziali: 10-20, 21-15, 16-14, 15-29

Avellino: Bianco 7, Marzaioli 8, Ondo Mengue 11, De Leo 4, Locci 16, Iovinella, Scardino ne, Ventrone 5, Pappalardo 2, Cherubini ne, Genovese ne, Rajacic 9. All. De Gennaro.

Salerno: Diomede 20, Leggio 24, Babacar 1, Gallo 4, Tortù 22, Cantone 4, Potì ne, Czumbel 3, Guariglia ne, Naddeo ne. All. Benedetto.