Scandone, Marzaioli: "Dobbiamo mettere più voglia in difesa" FOTO - VIDEO | Parla l'esterno biancoverde dopo il ko contro la Virtus Arechi Salerno

"Il risultato è un po' non meritevole, visto che comunque per i primi tre quarti siamo stati nella partita". È il commento di Domenico Marzaioli. L'esterno della Scandone Avellino ha presentato così il ko contro la Virtus Arechi Salerno (62-78 al PalaDelMauro) e il prossimo futuro dei biancoverdi: "Le squadre così forti, come Salerno, che secondo me è una delle più forti della Serie B, vengono fuori con esperienza. - ha spiegato il cestista biancoverde - Siamo stati poco attenti nell'ultimo quarto in alcune situazioni difensive. Ci voleva un po' di voglia in più soprattutto nei momenti di difficoltà. Ovviamente dobbiamo lavorare tanto. Siamo in ritardo sia fisicamente che tatticamente. Sono un po' deluso per l'ultimo quarto. Eravamo senza Cherubini. Sul finale siamo venuti meno sul fisico. Possiamo migliorare solo con il lavoro in palestra".

Il percorso in campionato e la prossima gara contro Ruvo di Puglia: "Meglio affrontare queste squadre ora visto che siamo in ritardo. Dobbiamo essere più attenti in tutto quello che si fa in campo. La difesa deve avere più voglia, più comunicazione. Perdere oggi ci sta, perdere come abbiamo perso a Palestrina non ci sta. Adesso andiamo su un altro campo caldo, come Ruvo. Lì dobbiamo dimostrare di saper giocare coinvolgendo i vari ruoli".

In basso, la fotogallery del match (scatti di Enrico Coppola)

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale.