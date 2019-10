Scandone, De Gennaro: "Massimo impegno della nuova gestione" VIDEO - Il coach biancoverde ha presentato la sfida di Molfetta. Avellino affronterà Ruvo

Archiviato il ko nel derby contro la Virtus Arechi Salerno, la Scandone Avellino ha messo nel mirino la quinta gara di campionato. La squadra irpina sarà di scena a Molfetta per affrontare Ruvo di Puglia, sconfitta ieri da Bisceglie con il risultato di 94-77. "Affronteremo un team neopromosso che ha vinto un solo match. È una squadra che, però, ha allestito una squadra di qualità. - ha spiegato Gianluca De Gennaro in conferenza stampa - Nel roster spicca Laquintana, uno dei giocatori migliori di questo campionato. C'è, inoltre, l'esperienza di diversi elementi, come Ochoa".

Il coach della Scandone si è soffermato anche sul nuovo corso societario con lo sforzo della nuova gestione, guidata dall'imprenditore e amministratore unico del club, Gerardo Santoli, e dal sindaco, Gianluca Festa: "Sono al lavoro per superare la fase dei lodi. La nuova gestione si sta impegnando al massimo per riaprire anche il mercato. Certo, alla riapertura, si dovrà valutare la disponibilità dei giocatori e la possibilità di inserirli. Chi avevano pensato potrebbe decidere per un'altra soluzione. Vediamo: restiamo attenti e alla nuova società non posso chiedere di più. Non c'è solo il mercato. Credo che la squadra che abbiamo possa migliorare lungo la stagione".

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale.