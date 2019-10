Scandone, dentro Erkmaa per il riscatto Pagati i lodi per inserire l'italo-estone e puntare al rilancio tecnico ed emotivo

La Scandone Avellino ha inserito Hugo Erkmaa nel roster. La società irpina ha pagato i lodi: mossa utile per evitare rischi legati all'attività sportiva e per riaprire il mercato consentendo a coach Gianluca De Gennaro un elemento in più nella stagione della ripartenza dalla Serie B. La nuova gestione ha ringraziato gli sponsor tramite comunicato sottolineando: "È il gesto che conta. A volte chi è chiamato a svolgere il nostro ruolo si ritrova solo nelle decisioni più difficili, la presenza dei mille al PalaDelMauro e dei primi sponsor ha fatto in modo che ciò non accadesse. L’operazione mille per cento Scandone prosegue. Ancora grazie a tutti quelli che ci stanno dando una mano". Queste le dichiarazioni dell'amministratore unico della Scandone, Gerardo Santoli, per una fase delicata, quella dei primi lodi, nuovamente superata con lo sforzo della nuova gestione. Anche nel mese di novembre, Santoli e la dirigenza biancoverde dovranno fronteggiare altri ostacoli, ma intanto il sodalizio ha avuto modo di inserire un'ulteriore pedina nel reparto esterni di una squadra parsa in deficit fisico e costretta a vivere la preseason nel campionato stesso. Erkmaa, italo-estone ex Napoli Basket, potrà tornare utilissimo già nel doppio match casalingo (al PalaDelMauro, nelle prossime due domeniche, arriveranno la Luiss Roma e Corato).