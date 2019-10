UFFICIALE | La Scandone Avellino ha ingaggiato Hugo Erkmaa Serie B (girone D), l'ex Napoli è un nuovo giocatore biancoverde

Da ieri in biancoverde, nel tardo pomeriggio è diventato anche ufficiale l'ingaggio di Hugo Erkmaa da parte della Scandone Avellino. Gianluca De Gennaro ha finalmente il suo playmaker, cercato prima della risoluzione dei lodi, pagati nelle scorse ore. Pagamento che consente la riapertura del mercato e l'aggiunta dell'italo-estone: "La S.S. Felice Scandone Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione 2019/2020 con il playmaker estone, di formazione italiana, Hugo Erkmaa. - si legge nella nota diffusa dal club irpino - Il cestista classe ’99, di 193 cm per 88 kg, arriva giovane in Italia, dove muove i suoi primi passi con il Petrarca Padova, prima di approdare nelle giovanili della Mens Sana Siena. Questa è per la lui la terza stagione consecutiva in Serie B, dopo le esperienze a Firenze e Napoli. Proprio con la squadra partenopea, nell’ultima stagione, ha collezionato 34 presenze fra regular season e playoff, mettendo a segno, in 15 minuti di media, 3.8 punti, 1.2 assist e 2.0 rimbalzi".