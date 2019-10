Scandone, De Gennaro: "Erkmaa può darci una mano" Il coach biancoverde ha presentato la sfida Avellino - Luiss Roma, sesta giornata di Serie B

"Arriviamo da sconfitte che non mi aspettavo per il divario, ma siamo una squadra giovane, che sta lavorando e speriamo di vedere risultati diversi". Così Gianluca De Gennaro nel presentare Avellino - Luiss Roma, la sesta gara della Scandone nel girone D di Serie B. "Abbiamo aggiunto un esterno in più al nostro roster, Hugo Erkmaa, un playmaker capace di prendere iniziative e giocare anche per se stesso, ma gli ho chiesto soprattutto di portare la palla e mettere in ritmo i compagni. Non viene qui a risolvere i problemi di tutta la squadra, ma è un giocatore con una visione interessante di gioco. Può mettere in ritmo tutti e darci una mano - ha affermato il coach della Scandone - La Luiss Roma è sicuramente una squadra in forma, di giovani universitari, con tanta intensità in difesa. Dato il momento, sarà ovviamente una partita importante e non posso non invitare i tifosi a dare il loro supporto". Il tecnico avellinese sperava di inserire una pedina in più sotto canestro, ma - pur non citando il profilo del giocatore e la squadra, ha sottolineato il diniego improvviso del club, proprietario del cartellino.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale.