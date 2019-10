Verso Scandone-Luiss Roma, il doppio ex è Costantino Urciuoli Dalle giovanili biancoverdi con tre stagioni in prima squadra agli studi nella Capitale

Domani, con palla a due alle 18, la Scandone Avellino ospiterà la Luiss Roma per la sesta giornata del girone D di Serie B. Spunta un doppio ex: è Costantino Urciuoli, cresciuto nelle giovanili della Scandone e con tre stagioni in prima squadra dal 2002 al 2005. Il classe '85, oggi imprenditore nel gruppo di famiglia, si trasferì nella Capitale per gli studi dopo l'esperienza con il club irpino. Proseguì l'attività sportiva proprio con la Luiss, la squadra della "Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli", giocando in Serie B nel progetto sport.

Gli "universitari" si presenteranno al PalaDelMauro dopo tre vittorie casalinghe e due sconfitte in trasferta: "Abbiamo cambiato ben sei giocatori e sono contento perché abbiamo inserito molti giovani. L’identità della squadra, però, rimane la stessa. - ha affermato il coach della Luiss, Andrea Paccariè, che tornerà ad Avellino, al Del Mauro, sul parquet dove ha allenato in estate la Nazionale Italiana alle Universiadi in qualità di commissario tecnico - L’obiettivo è dare un’impronta precisa e avere continuità nelle prossime stagioni. Il nostro girone è molto livellato, con Salerno favorita. Credo, però, che possiamo giocarcela con tutti. A una condizione: essere la squadra del terzo quarto contro Sant’Antimo e non quella dell’ultimo periodo a Formia. - ha aggiunto al sito ufficiale della Luiss - Questa squadra, nelle ultime due partite, ha avuto dei passaggi a vuoto terrificanti. Una questione di atteggiamento su cui dobbiamo lavorare in campo e nello spogliatoio. È un problema di maturità, non fisico, e spesso l’abbiamo avuto anche nelle passate stagioni. In questo campionato sono contento di avere ancora al mio fianco, e da settembre ufficialmente come mio vice, Riccardo Esposito. La sua esperienza da giocatore e la sua determinazione fuori dal campo fanno molto comodo a questa squadra giovane”.

Foto: scandoneshirtcollection.it

(In piedi: Maurizio Maietta, il compianto Francesco Silvestri, Ante Grgurevic, Massimo La Torre, Alexander Kuehl, Dusan Jelic, Todor Gecevski, Costantino Urciuoli, James Collins, Gerardo Zeccardo. Accosciati: Ivan Corrales, David Vanterpool, Gianluca De Gennaro, Zare Markovski, Marco Ramondino, Larry Middleton, Anthony Giovacchini, Maurizio Ferrara).