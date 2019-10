La Luiss passa ad Avellino: quarto ko di fila per la Scandone Risultato di 61-73 nella sesta gara del girone B di Serie B per i biancoverdi

Altro stop per la Scandone Avellino. I biancoverdi vanno ko anche contro la Luiss Roma. Finale di 61-73 nella gara valida per la sesta giornata del girone D di Serie B. Gli universitari capitolini dominano la scena nell'ultimo quarto di gioco: parziale di 14-24 per la Luiss e vittoria al PalaDelMauro. La squadra di coach Andrea Paccariè passano ad Avellino con Francesco Infante miglior realizzatore (19 punti). Doppia cifra, nel roster romano, anche per Andrea Martino e Marco Pasqualin. Per Hugo Erkmaa esordio con 9 punti in canotta irpina, ma non spiccando nella gestione: 10 punti di Domenico Marzaioli, unico in doppia cifra per la Scandone.

Serie B (Girone D) - Sesta Giornata (PalaDelMauro, Avellino)

Scandone Avellino - Luiss Roma 61-73

Parziali: 10-19, 20-15, 17-15, 14-24

Avellino: Domenico Marzaioli 10 (1/4, 2/5), Bruno Ondo mengue 9 (3/4, 1/2), Hugo Erkmaa 9 (2/6, 1/1), Giuseppe De leo 8 (2/5, 1/3), Lorenzo Cherubini 8 (4/5, 0/0), Vladimir Rajacic 8 (4/5, 0/1), Andrea Locci 6 (2/3, 0/0), Salvatore Iovinella 3 (0/0, 1/2), Vincenzo Ventrone 0 (0/0, 0/0), Luca Pappalardo 0 (0/0, 0/0), Giovanni Del regno 0 (0/0, 0/0), Gerardo Scardino 0 (0/0, 0/0).

L. Roma: Francesco Infante 19 (8/11, 0/0), Andrea Martino 14 (6/8, 0/0), Marco Pasqualin 12 (3/4, 1/4), Alessio Di carmine 7 (1/3, 1/2), Mario Tamburrini 6 (2/4, 0/0), Francesco Gellera 5 (2/2, 0/0), Antongiulio Bonaccorso 5 (1/3, 1/2), Daniele Fiorucci 3 (0/1, 1/2), Domenico D'argenzio 2 (1/1, 0/1), Leonardo Di francesco 0 (0/0, 0/0), Federico Garofalo 0 (0/0, 0/0), Alfonso Gebbia 0 (0/0, 0/0)