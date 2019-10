De Gennaro: "Meritiamo i fischi, la pazienza è finita" Il coach della Scandone commenta il quarto ko di fila: la Luiss Roma vince 61-73

"Meritiamo i fischi. Dopo cinque settimane la pazienza è finita, da parte di tutti". È il commento di coach Gianluca De Gennaro dopo la quarta sconfitta consecutiva della sua Scandone Avellino. Al PalaDelMauro passa anche la Luiss Roma con il risultato di 61-73 con i biancoverdi a cedere di schianto contro gli universitari capitolini: "Il periodo del precampionato è ormai finito e ci attendiamo tutti una reazione dalla squadra. - ha affermato il tecnico nel post-gara - Alla società non può chiedere più nulla, va solo ringraziata per gli sforzi. Ringrazio anche il pubblico, presente questa sera al di là delle sconfitte".

La ricerca dei motivi delle sconfitte: "Eravamo reduci da una settimana di buonissimo lavoro. Durante gli allenamenti tutto procede per il meglio con un gruppo che mostra progressi. Poi, in gara, emerge probabilmente la paura di perdere. Prendere il sopravvento la paura di sbagliare. C'è da capire il perché sia a livello individuale che di gruppo. Non possiamo far altro che lavorare senza mai riposare per uscire tutti insieme da questa settimane".