Maffezzoli: "È un peccato per come è finita ad Avellino" Il veronese è il nuovo coach dell'Eurobasket Roma in Serie A2. Il gm è un altro ex biancoverde

L'ultimo coach della Scandone Avellino in Serie A, Massimo Maffezzoli, inizia una nuova avventura. Il tecnico veronese è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Eurobasket Roma. La firma è stata ufficializzata nel primo pomeriggio dal club capitolino, partecipante al campionato di Serie A2, che in mattinata aveva comunicato l'esonero di Luciano Nunzi dal ruolo di head coach.

"Avevo grandissima voglia di tornare in campo": queste le prime parole da coach dell'EBK da parte di Maffezzoli, vice del ct Meo Sacchetti in Nazionale, assistant di Nenad Vucinic, subentrante allo stesso tecnico serbo nel corso della passata stagione e che aveva vissuto anche le prime settimane di off-season da allenatore della Scandone definendo i primi accordi con i giocatori con il direttore sportivo, Nicola Alberani. "È sicuramente un peccato il modo in cui si è chiusa l’esperienza precedente, ma mi ha comunque dato la consapevolezza di volermi rimettere nuovamente in gioco come capo-allenatore. - ha aggiunto Maffezzoli - Ringrazio per questo l’Eurobasket e la famiglia Buonamici. Trovo una società e un ambiente strutturato, che nonostante una partenza un po’ sotto le aspettative ha lo stesso immutato entusiasmo. Il mio compito, ora, sarà quello di farlo crescere in campo e con i risultati per fare da volano a tutto l’ambiente".

L'Eurobasket è guidata anche dal general manager, Davide Bonora, altro ex biancoverde (è stato il playmaker dei lupi nella stagione 2005/2006): "Quando si cambia allenatore è chiaramente un fallimento per tutti. Con l’innesto di Massimo ci mettiamo tutti davanti alle nostre responsabilità e cerchiamo di ripartire sperando che arrivino i primi risultati positivi. Prendiamo un allenatore che era in rampa di lancio ad Avellino, in cui crediamo fortemente e con il quale speriamo di intraprendere un percorso duraturo".

Foto: pagina ufficiale Twitter Eurobasket Roma