Scandone, tesserato il centro Dushi Coach De Gennaro completa il reparto lunghi con l'innesto dell'ex Ruvo di Puglia

La S.S. Felice Scandone ha comunicato di aver raggiunto un accordo sino al termine della stagione 2019/2020 con il centro italiano Giulio Dushi. Classe ‘98, 200 centimetri d'altezza per 102 kilogrammi di peso, Duschi è cresciuto cestisticamente in quel di Legnano, dove ha disputato sia i campionati Under 18 di Eccellenza nazionale, sia la Serie C Silver, sia la Serie B. Lo scorso anno, invece, è approdato in Serie C Gold con la Cistellum Cislago, con cui ha messo a referto, in 34 partite giocate, una media di 21 minuti, 5.7 punti e 5.3 rimbalzi. Nella scorsa estate si è accasato a Ruvo di Puglia, nel girone D di Serie B, prima di passare ad Avellino. Soddisfatto coach De Gennaro, che con questo ultimo tassello del roster va a completare il reparto dei lunghi.