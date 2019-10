Serie B: verso Avellino-Corato con l'ultimo posto che cambia Con Dushi l'obiettivo di cambiare atteggiamento e ottenere la seconda vittoria stagionale

La Scandone si avvicina alla seconda gara casalinga consecutiva con un lungo in più, con Giulio Dushi, tesserato in settimana, ufficializzato ieri mattina e che andrà ad inserirsi nelle rotazioni biancoverdi. Margine di gestione nel reparto interni per coach Gianluca De Gennaro. Il recupero infrasettimanale modifica le ultime posizioni della classifica per il girone D di Serie B. La Virtus Valmontone batte la Stella Azzurra Roma con il risultato di 74-73 nella gara valida per la quarta giornata e sale a quota 4 punti salutando l'ultimo posto che vede Avellino in coabitazione con la Silva Group Basket Scauri e la BPC Virtus Cassino. La vittoria del team laziale ai danni della Stella Azzurra, la squadra battuta dai lupi nel secondo turno di campionato, rende ancora più condizionante la seconda sfida interna. Avellino si aggrappa anche a Dushi, classe '98, cresciuto a Legnano e rilasciato da Ruvo di Puglia dopo l'accordo in estate. La Scandone punta sullo spirito di rivincita del lungo.