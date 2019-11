"Santoli ha fatto capire ai ragazzi cos'è la Scandone" Domenica Scandone - Corato, coach De Gennaro ha presentato la sfida con i pugliesi

Scatta il conto alla rovescia per Scandone Corato, valida per la settima giornata del girone D di Serie B, in programma domenica, al PalaDelMauro, con palla a due alle 18. I biancoverdi sono reduci da quattro sconfitte consecutive. Questa mattina, in conferenza stampa, coach Gianluca De Gennaro ha presentato il prossimo match dei lupi: “Tutte le squadre che stiamo incontrando sul nostro cammino sono più esperte della nostra. Quasi tutte hanno un poster completo, Corato è una di queste. I giocatori da tener d’occhio sono gli esterni, Stella e Grilli. Anche Idiaru e Yabre sono giocatori ai quali fare attenzione. Sotto le plance c’è Brunetii, un lungo bidimensionale. Hanno un gioco atipico, preferiscono entrare in area con i piccoli. Come tutti i roster pugliesi ha grande energia, fuori casa è seguita da tanti tifosi.”

Poi il bilancio sulla settimana di lavoro che sta per andare in archivio: “Direi che è stata abbastanza positiva. Bianco sta tornando ad allenarsi, lo valuteremo ora dopo ora. De Leo ha la febbre, è alle prese con una tonsillite. Oggi resterà a riposo e vedremo domani in quali condizioni sarà. È arrivato Dushi, un lungo interessante che può darci una mano e far respirare Locci. La squadra si è impegnata molto in settimana, ma il problema è sempre stato in gara: ci disuniamo alla prima difficoltà,uscendo fuori dal piano-partita definito in settimana. Dobbiamo essere attenti in tutto, dai falli al controllo del punteggio. Devo essere bravo a mixare esperienza e gioventù.”

In settimana faccia a faccia con il presidente Santoli: “Martedì c’è stato un incontro tra Santoli e la squadra: ha fatto capire a tutti i cestisti, soprattutto a quelli che arrivano da altre regioni, cos’è la Scandone per Avellino e cosa significa indossare questa maglia. Ha spiegato la storia di questa società, l’importanza del nome Felice Scandone. I ragazzi hanno percepito realmente il valore di questo club: quando si scende in campo non giocano i nomi, ma gioca la Scandone.”

In chiusura una riflessione sul grado di inserimento di Erkmaa: “Ho parlato con Hugo, gli ho chiesto di tirar fuori le sue qualità dopo una settimana di adattamento. Deve giocare tranquillo, ma è pur sempre un '99. Maturata una settimana di lavoro qualcosa si è visto, soprattutto nella gestione della squadra. Deve controllare il ritmo ed innescare gli altri.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa di coach De Gennaro all'antivigilia di Scandone - Corato.