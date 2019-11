Verso Avellino-Corato, obiettivo rilancio per i due roster "Corato ha bisogno di vincere": così il club pugliese nella presentazione della gara

Domani, alle 18, la Scandone Avellino ospiterà il Basket Corato al PalaDelMauro. Caccia al riscatto per entrambi i roster. I biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro proveranno a centrare il successo che manca dalla seconda giornata, quando Avellino superò la Stella Azzurra Roma, sconfitta anche nel recupero infrasettimanale da Valmontone, che ha lasciato i lupi all'ultimo posto in compagnia di Scauri e Cassino. Nel referto di inizio gara, sarà presente l'ultimo arrivato tra le fila della Scandone, Giulio Dushi.

Corato proverà a rilanciarsi ad Avellino dopo il derby perso contro Ruvo di Puglia. Nel pre-gara, la società coratina ha sottolineato la storia irpina con i 19 anni di massima serie e le esperienze in campo continentale, ma anche il pubblico avellinese che riempirà domani il Del Mauro. Il sodalizio pugliese riparte dalla fiducia nello staff tecnico: "ripartire da zero", è il messaggio tramite comunicato dell'Adriatica Industriale verso la gara in Irpinia dopo le tre vittorie e le tre sconfitte nell'avvio stagionale.