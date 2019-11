Scandone, rinuncia all'U-13: inibizione per Santoli Ammenda di 1200 euro e nuovi lodi. Si profila un'ulteriore novità societaria con l'addio dell'a.u.

La Scandone Avellino rinuncia al campionato under 13 maschile elite e per aver disatteso, quindi, un obbligo previsto dal regolamento la società irpina dovrà pagare un'ammenda di 1200 euro con l'amministratore unico del club, Gerardo Santoli, inibito fino al 7 febbraio 2020. È quanto comunicato tramite nota ufficiale numero 252 dalla FIP Campania: "Il Giudice Sportivo Regionale, preso atto della rinuncia al Campionato Under 13 Maschile Elite, pervenuta dalla Società 000204 S.S. Scandone Avellino, letti gli articoli 54 comma 2 del Regolamento di Giustizia e 13 del Regolamento Esecutivo Gare (nella versione attualmente vigente), per questi motivi, ha deciso di comminare alla Società 000204 S.S. Scandone Avellino l’ammenda di euro 1200,00 secondo quanto previsto dalle norme dell'anno sportivo 2019/2020 e l’inibizione fino al 07/02/2020 del sig. Santoli Gerardo, nella qualità di Amministratore Unico della predetta Società".

Intanto sembra profilarsi un'ulteriore novità sul fronte societario in casa Scandone. Proprio l'avventura di Santoli nel ruolo di amministratore unico della società avellinese sembra essere ai titoli di coda, a poche ore dal mancato passaggio della procedura del concordato in bianco di Sidigas, che resta proprietaria del club.

Clicca qui per il documento ufficiale FIP Campania