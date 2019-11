Sant'Antimo, il gm Di Donato: "Un onore ospitare la Scandone" Così il dirigente della Geko PSA: "Una gara così poteva solo sognarla l'anno scorso"

Tempo di presentazioni del derby campano anche in casa Geko PSA Sant'Antimo. Domani, con palla a due alle 18, la squadra di coach Vincenzo Patrizio affronterà la Scandone e, alla vigilia, ecco le considerazioni del general manager di Sant'Antimo, Vittorio Di Donato: "Il derby con Avellino è una di quelle partite che l’anno scorso potevamo solo sognare. Al netto delle mille vicissitudini avute dalla società irpina, è un onore per noi sfidarla qui al PalaPuca e mi auguro che gli appassionati di Sant’Antimo, attirati anche dal derby, possano affollare gli spalti e dare l’adeguata cornice a questa partita che per noi è importantissima. - ha spiegato il dirigente della Geko PSA - Per quel che riguarda la nostra squadra, faremo esordire Nando Smorra e ne siamo felici. È un ragazzo che conosciamo bene e un’opzione che valutavamo da tempo. Chiaro che arriva da un periodo di inattività e dunque avrà bisogno di qualche settimana per mettersi in pari coi compagni, ma siamo molto soddisfatti di come si è inserito nel gruppo”. In sede di presentazione, la società santantimese ha sottolineato la storia della Scandone, i 19 anni di Serie A, la Coppa Italia vinta nel 2008 e le partecipazioni nelle coppe europee (la EuroLeague nel 2008/2009 e le esperienze in FIBA tra Champions League e Europe Cup dal 2016/2019). Geko PSA - Scandone sarà diretta dai signori Luca Attard di Priolo e Andrea Parisi di Catania.

Foto: pagina ufficiale Facebook Partenope Sant'Antimo PSA