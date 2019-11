Qui Sant'Antimo, coach Patrizio: "È una Scandone in crescita" Sergio: "Contro Avellino era una partita pericolosa, eravamo obbligati a vincere in casa"

Al PalaPuca di Sant'Antimo è arrivata una nuova sconfitta per la Scandone. Una sola vittoria in otto uscite di campionato per i biancoverdi, ma il coach avversario dell'ultimo turno, il tecnico della Geko PSA, Enzo Patrizio, ha sottolineato la crescita del gruppo irpino: "Per la nostra vittoria sono contento e mi aspettavo un'Avellino gagliarda. - ha affermato l'allenatore dei santantimesi ai canali ufficiali del club - La Scandone è una squadra in crescita e non è stata facile batterli. È una squadra partita in ritardo, ma che inizia a prendere la sua forma. Potevamo fare meglio, ma era primario mettere punti in cascina". Sant'Antimo ha strappato i due punti ad una Scandone che, quindi, secondo il coach avversario, è sulla strada giusta per ritrovare il successo. "La nostra priorità era vincere e staccarci dal fondo della graduatoria": questo, invece, il commento di Biagio Sergio, autore di 18 punti con 9 rimbalzi strappati contro Avellino: "Era una partita pericolosa e sei obbligato a vincerle perché giochi in casa". Per i ragazzi di coach Gianluca De Gennaro, all'orizzonte c'è una nuova trasferta. Domenica i lupi faranno visita alla Frata Nardò, reduce dalla vittoria in casa di Corato.

Foto: pagina ufficiale Geko PSA Sant'Antimo