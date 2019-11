Scandone, trasferta a Nardò prima del trittico infuocato Dal 24 novembre al 1° dicembre: sfide salvezza contro Virtus Cassino, Basket Corato e Meta Formia

La Scandone è uscita sconfitta anche dal parquet di Sant'Antimo, ma è stato un ko diverso con una crescita sostanziale, certiificata anche dal commento del coach avversario, Enzo Patrizio, che ha sottolineato i miglioramenti del gruppo allenato da Gianluca De Gennaro. Domenica per i lupi sarà un nuovo appuntamento in trasferta. Avellino farà visita alla Frata Nardò, reduce dal blitz contro Corato nel derby pugliese, che vale il terzo posto per i salentini al termine dell'ottava giornata di campionato. Nardò viaggia con 6 vittorie e 2 sconfitte verso la gara contro la Scandone, ultima in classifica con soli 2 punti. Fanalino di coda in compagnia di Virtus Cassino e Scauri che hanno giocato una gara in più rispetto agli irpini. Dopo Nardò, sarà trittico infuocato per la squadra di De Gennaro: gara casalinga contro Cassino, il recupero del match contro Corato (in programma mercoledì 27 al PalaDelMauro) e la trasferta a Scauri contro Formia. Punti pesanti in palio in chiave salvezza con una società che resta in stand-by sul fronte societario.