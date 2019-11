Qui Nardò, Burini: "Avellino da affrontare con rispetto" Parla il playmaker dell'Andrea Pasca: "Dispiace vedere la Scandone in queste categorie"

"Pensare che ad Avellino hanno giocato Nunnally, Filloy...": è la sensazione diffusa nei pre-gara per la Scandone e avvertita dai club avversari. È stato anche il caso di Federico Burini. Il playmaker dell'Andrea Pasca Nardò, che ospiterà la squadra irpina domenica pomeriggio, ha parlato ai canali ufficiali della società salentina: "Dispiace vederli in queste categorie. - ha affermato l'esterno della Frata - È sempre stata una franchigia, una società che ha ambito ad altissime categorie. Domenica non giocheremo al PalaDelMauro che, al ritorno, sarà comunque un'emozione perché è stato calcato da grandissimi giocatori. Affronteremo Avellino con rispetto sicuramente. Anche se hanno difficoltà e sono nella zona bassa della classifica, hanno comunque giocatori esperti, che hanno giocato in Serie B per diversi anni e poi ci sono giovani che hanno voglia di dimostrare, voglia di fare. Sarà, quindi, una squadra da rispettare. Noi abbiamo voglia, si vede in campo. Abbiamo ambizioni, ma non ci montiamo la testa. Rimaniamo sempre con i piedi per terra, partita dopo partita, senza stare a guardare troppo alla Coppa Italia, alle prime posizioni. Rimaniamo con i piedi per terra, giocando gara dopo gara, convinti del fatto che ogni partita possiamo vincerla".

Foto: pagina ufficiale Facebook Pallacanestro "Andrea Pasca" Nardò