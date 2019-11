Nardò-Avellino 73-64, De Gennaro: "Altra partenza soft" Il coach della Scandone si complimenta con la squadra per la prestazione offerta

"Direi che è una delle migliori partite che abbiamo giocato quest'anno". Sono queste le considerazioni del coach della Scandone, Gianluca De Gennaro, al termine della gara, persa a Nardò (73-64): "Vado a vedere nuovamente il bicchiere mezzo pieno. Complimenti agli avversari. - ha affermato il tecnico biancoverde - Siamo riusciti a disputare una bella partita. Abbiamo inserito tutti dando modo a tutti di dare un contributo. Pecchiamo in alcune ingenuità, in alcuni uno contro uno di troppo subiti, qualche tiro aperto sbagliato. Abbiamo migliorato le percentuali al tiro libero con almeno il 70 per cento. Però tiriamo ancora con il 18 per cento da 3 e questo è un dato su cui lavorare in palestra per cercare di dargli stabilità nel fondamentale. Non posso dire nulla ai ragazzi. Hanno lotatto dal primo all'ultimo minuto. Ancora una volta, è un problema mentale. Partiamo sempre soft, dobbiamo rincorrere sempre e cresciamo in partita. Dal punto di vista fisico non credo ci siano problemi per giocare bene dal 10' in poi. Siamo arrivati in pullman stesso in giornata e abbiamo giocato, ma questo era preventivato per riposarsi di più a casa. Sono contento per l'impegno e i miglioramenti. C'è da lavorare e stare tranquilli. Arriveranno partite importanti per migliorare la classifica con il trittico da affrontare da settimana prossima".